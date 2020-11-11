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ve Avrupa'da zirveye çıktı!

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de oynanan maçlar baz alındığında, teknik direktör değişikliğine giden takımlar arasında en başarılı hocalar, ve olarak dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 08:08
Çağdaş Atan ve Erol Bulut Avrupa'da zirveye çıktı!

Avrupa'nın majör ligleri ve 'de oynanan haftalar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, teknik direktör değişikliği yapan 23 takım arasında iki Türk ekibi ve hocaları zirvede yer aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Aytemiz 'un teknik direktörü (40) ayrıca bunu başaran en genç hoca olarak dikkat çekti. Alanyaspor, 7 haftada (1 maç eksik) 5 galibiyet, 2 beraberlikle 2.43 puan ortalaması tutturarak da iyi bir grafiğe imza attı.

ŞENOL CAN, KOEMAN İLE BEŞİNCİ

'de ilk sezonunu yaşayan ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 2.13 ortalama yakaladı. 'ta Sarri görevden ayrıldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan 'Başbakan' lakaplı Pirlo, 13 puan toplayarak üçüncü sırada yer aldı. Sezon başından bu yana kaostan kurtulmayan , Koeman ile 11 puan toplarken Süper Lig'e yeni yükselen 'ün hocası 'la 5. sırayı paylaştı.

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