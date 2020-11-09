Yardımlar dağıtıldı

İzmir'de meydana gelen depremde zarar görenler için Fenerbahçe Kulübü'nün gönderdiği yardım malzemeleri dağıtıldı. Özellikle çocuklar büyük sevinç yaşadı. Fenerium Tırı ile ulaştırılan 1016 kolide başta battaniye olmak üzere kışlık giyim eşyaları, atkılar, bereler, çoraplar, maskeler, kırtasiye malzemeleri ve çocuklar için oyuncaklardan oluşan 5624 ürün yer aldı.