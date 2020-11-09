Revizyon sinyali

Bazı oyuncularda yaşanan form düşüşü ilk onbirde revizyon ihtimalini gündeme getirdi. Erol Bulut, 4 maçtır gol atamayan Samatta ile ilgili Cisse değişimi olup olmayacağı sorusuna, "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil, son iki-üç hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli maç arasından sonra hep birlikte göreceğiz" yanıtını verdi. Cisse'nin yanı sıra Filip Novak, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Ferdi ve Tolga Ciğerci'den birkaçının antrenmanlardaki performanslarına göre onbire monte edilebileceği öğrenildi.

GUSTAVO TEHLIKESI

Luiz Gustavo mücadelesiyle yine alkış aldı. 3 ikili mücadele, 1 hava topu kazanan, yüzde 89,4 (42/47) pas isabeti yakalayan Brezilyalı ön liberoda sarı tehlike ise devam ediyor. Üç sarı kartı olan yıldız, Gençlerbirliği deplasmanında oynayıp kart görürse Beşiktaş derbisinde yer alamayacak. Sambacıdan dikkatli olması istenecek.

HAYIRLI YENİLGİ

Altay Bayındır, mağlubiyetin gerekli dersleri çıkarmaları halinde kendilerine ışık tutabileceğini söyledi: "Belki de bu bizim için bir hayırdır. Aynaya daha rahat bakmamızı sağlar. Her zaman başarıya dümdüz bir şekilde çıkamıyorsun. Önemli olan yenilgilerden ders çıkarmak. Umarım bundan sonra yolumuza daha sağlıklı devam ederiz."