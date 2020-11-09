Diego Perotti de rakibin katı savunmasını açamadı. Konyaspor karşısında devrede oyuna giren Arjantinli yıldız, 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşsa da (Enner Valencia ile birlikte en çok bunu başaran isim) gol ve asist üretemedi. Çektiği 3 şut çerçeveyi bulmadı. Perotti, geçen hafta Antalya'da ise oyuna girdikten sonra kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren isim olmuştu.
Perotti balsız arı
Diego Perotti de rakibin katı savunmasını açamadı. Konyaspor karşısında devrede oyuna giren Arjantinli yıldız, 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşsa da (Enner Valencia ile birlikte en çok bunu başaran isim) gol ve asist üretemedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:34 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50