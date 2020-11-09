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Perotti balsız arı

de rakibin katı savunmasını açamadı. karşısında devrede oyuna giren Arjantinli yıldız, 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşsa da ( ile birlikte en çok bunu başaran isim) gol ve asist üretemedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:34 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Perotti balsız arı

de rakibin katı savunmasını açamadı. karşısında devrede oyuna giren Arjantinli yıldız, 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşsa da ( ile birlikte en çok bunu başaran isim) gol ve asist üretemedi. Çektiği 3 şut çerçeveyi bulmadı. Perotti, geçen hafta 'da ise oyuna girdikten sonra kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren isim olmuştu.

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