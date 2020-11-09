Perotti balsız arı

Diego Perotti de rakibin katı savunmasını açamadı. Konyaspor karşısında devrede oyuna giren Arjantinli yıldız, 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşsa da (Enner Valencia ile birlikte en çok bunu başaran isim) gol ve asist üretemedi. Çektiği 3 şut çerçeveyi bulmadı. Perotti, geçen hafta Antalya'da ise oyuna girdikten sonra kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren isim olmuştu.