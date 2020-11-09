Metin Sipahioğlu: Takıma gölge etmeyin yeter

Yönetim kurulu yedek üyesi Metin Sipahioğlu, camiaya kenetlenme çağrısı yaptı: "Yolumuz daha çok uzun. Bu uzun ve engebeli yolda; camia olarak iyi günlerde değil kötü günlerde ne yaptığımız asıl önemli olan. Takımımıza, hocamıza sonuna kadar inanıyoruz. 25 milyon omuz omuza kenetlenerek biz hedefimize yürüyeceğiz. Hiçbir şahıs ve kurum gölge etmesin yeter!"