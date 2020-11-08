Pelkas’ın süper golü güme gitti

Yunan futbolcu nefis bir aşırtmayla ağları sarstı ama hakem Valencia’nın elle oynadığını söyleyip iptal etti.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 00:02Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe 31. dakikada muhteşem bir golle öne geçti fakat iptal edildi. Hızlı gelen sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın sağ kanattan yerden ortasına ceza sahasında şık bir aşırtma vuruş yapan Pelkas ağları sarstı. Ancak pozisyon öncesi Valencia'nın elle oynadığı VAR'la tespit edildi ve gol iptal edildi. Taraftarlar sosyal medyada karara isyan etti.