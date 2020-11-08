Haberler Fenerbahçe Pelkas’ın süper golü güme gitti

’ın süper golü güme gitti

Yunan futbolcu nefis bir aşırtmayla ağları sarstı ama hakem ’nın elle oynadığını söyleyip iptal etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 00:02 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Pelkas’ın süper golü güme gitti
31. dakikada muhteşem bir golle öne geçti fakat iptal edildi. Hızlı gelen sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın sağ kanattan yerden ortasına ceza sahasında şık bir aşırtma vuruş yapan ağları sarstı. Ancak pozisyon öncesi 'nın elle oynadığı VAR'la tespit edildi ve gol iptal edildi. Taraftarlar sosyal medyada karara isyan etti.
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