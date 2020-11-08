Süper Lig'de 4 haftadır fırtına gibi esen Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak şok yaşadı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler geçen hafta maç fazlasıyla oturduğu liderlik koltuğunu yeniden Alanyaspor'a bıraktı. Namağlup unvanı da gitti. Localardaki 3 bin taraftarının desteğiyle maça başlayan Fenerbahçe, Konyaspor'un sakin ve akılcı savunma taktiğini aşacak çözümü bir türlü bulamadı.

PEROTTİ&SAMATTA KAÇIRDI

Pelkas'ın golü de VAR'dan iptal olunca devre golsüz sona erdi. İkinci yarıya daha arzulu giren Kanarya, Perotti ve Samatta ile fırsatları değerlendiremeyince futbolun 'atamayana atarlar' kuralı işledi. Önce Jevtovic'in müthiş golü, ardından Kravets'in sayısı skoru ilan etti: 0-2. Kanarya 17 puanda kaldı ve averajla ikinci sıraya geriledi. Konyaspor ise 9 puanla 10. sıraya çıktı. Fenerbahçe milli aranın ardından Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

BAKİ: NET GOLÜMÜZ VERİLMEDİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki maçtan sonra Dimitris Pelkas'ın golünün iptal edilmesine tepki gösterdi: "İlk yarıda net bir golümüz iptal edildi. Bu kararın takipçisi olacağız. Artık yeter. Bugün spor kamuoyunda bir kişi bile net 'el' dedi mi merak ediyorum. Hakem camiasını önümüzdeki haftalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum."