Fenerbahçe - Konyaspor maçında Caner Erkin takımı yaktı! Emre Belözoğlu yıkıldı

Konyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin'in yapmış olduğu hatalar ve maç boyu göstermiş olduğu performans eleştirileri beraberinde getirdi.

Sabah'ın haberine göre, Konya'nın ilk golünde kafa topuna çıkamayan, ikinci golde ise ofsaytı bozan Caner Erkin'in performansı tartışma yarattı. Ligde ilk 5 maçta 3 asiste imza atıp performansıyla alkış alan milli oyuncu, dün gece ise hata üstüne hata yaptı… Konya karşısında dün 90 dakika boyunca 23 orta yapan milli sol bek, bunların 21'inde adresi bulamadı. 41 kez ayağındaki topu rakibe veren tecrübeli oyuncu, her 131 saniyede bir topu rakibine hediye etti.

RAKİP OYUNCULARDAN SADECE 3 KEZ TOP ÇALDI

Caner Erkin, geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Antalya deplasmanında da 32 kez top kaybetmiş 16 tane de isabetsiz orta yapmıştı. 32 yaşındaki savunmacı, Konyaspor karşısında sadece 3 kez rakipten top çalabildi. Bu değer Antalyaspor maçında ise sıfırdı. Dün gece ne savunma ne de hücumda beklentileri karşılayamayan Caner Erkin'e taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Caner'in hataları bizi bitirdi" yorumu yaptılar.

EMRE BELÖZOĞLU DONDU KALDI

Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, zor anlar yaşadı. Takımın kötü performansını ve yenilen iki golü büyük üzüntüyle izleyen Belözoğlu, bitiş düdüğünün ardından duvara yaslanıp öylece kaldı. Bir süre böyle bekleyen genç futbol adamı, ardından içeri geçti.



