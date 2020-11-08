Çok fazla hata yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor yenilgisinin ardından kısa ve net konuştu. Maçtan önce oyuncularıyla yaptığı konuşmayla sözlerine başlayan Bulut, "Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Maalesef çok basit hata yaptık. Takım olarak istediklerimizi de yapamadık. Yakaladığımız net pozisyonları da değerlendiremedik" diye konuştu.



TAKIMCA KÖTÜYDÜK

Erol Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Golü yedikten sonra disiplinden uzaklaştık. Takım olarak kötüydük. Çok fazla oyuncu, performansının altında kaldı. Kenardan gelenler de beklentileri karşılayamadı. Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızı net belirleyip, analiz edip, milli maç arasında toparlanmalıyız. Birlikte kazanmaya devam edeceğiz."



DAHA SIKI ÇALIŞACAĞIZ

F.Bahçeli Tisserand, "Defansif anlamda problemler yaşadık. Gol pozisyonlarımız da vardı ama gole çeviremedik ve kaybettik. Daha sıkı çalışacağız" dedi.