Son dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 corona virüsü vakası!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada, kadın basketbol takımına yapılan corona virüsü testleri neticesinde üç oyuncu ve bir teknik ekip çalışanın sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Üç oyuncumuz ve bir teknik ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.