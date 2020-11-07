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Son dakika: 'da 4 corona virüsü vakası!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da 4 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden, üç oyuncu ve bir teknik ekip çalışanın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 12:19
Son dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 corona virüsü vakası!

Fenerbahçe Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada, kadın basketbol takımına yapılan corona virüsü testleri neticesinde üç oyuncu ve bir teknik ekip çalışanın sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Üç oyuncumuz ve bir teknik ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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