Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo şoku! Kulüp doktorundan açıklama geldi

Son dakika: Beko'da De şoku! Kulüp doktorundan açıklama geldi

Beko Erkek Basketbol Takımı'nda De şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın Euroleague'deki Khimki maçında sakatlanan yıldız basketbolcu hafta arasında idmanlara dönüş yapabilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 12:44 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 12:59
Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo şoku! Kulüp doktorundan açıklama geldi

Beko'ya De 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın kulüp doktoru, Khimki maçında sakatlanan yıldız basketbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe takım doktorunun açıklaması şu şekilde:
"Nando De Colo'nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin hafta olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel'in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz."

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