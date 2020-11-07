Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo şoku! Kulüp doktorundan açıklama geldi

Fenerbahçe Beko'ya Nando De Colo'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın kulüp doktoru, Khimki maçında sakatlanan yıldız basketbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe takım doktorunun açıklaması şu şekilde:

"Nando De Colo'nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel'in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz."