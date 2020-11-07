Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de şov sürsün! İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

'de şov sürsün! İşte - maçı muhtemel 11'leri

’de 4’te 4 yapıp maç fazlasıyla liderliğe yükselen sarı-lacivertli ekip, seriye ’u da ekleyip milli araya zirvede girmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 01:34 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Kadıköy'de şov sürsün! İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

'de F.Bahçe bugün sahasında İttifak Holding ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Ligde 7 maçta topladığı 17 puan ve maç fazlasıyla namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, kazanıp milli araya zirvede girmek istiyor. Son 4 karşılaşmasından galip ayrılan teknik direktör 'un öğrencileri bugün de fire vermezse 5'te 5 yapacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, PEROTTİ, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, SAMATTA

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, ADIL, ABDÜLKERIM, GUILHERME, OĞUZ KAĞAN, JEVTOVIC, SHENGELIA, MIYA, ALPER, KRAVETS

SİNAN GÜMÜŞ CEZALI

'de Fraport TAV maçında çift sarı karttan oyundan atılan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sosa ve gözden çıkarılan ve Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Dirar da kadroda yer almıyor. Erol Bulut öğrencileri ile yaptığı toplantıda son haftalardaki başarılı oyunu Konyaspor karşısında da tekrarlamalarını istedi, "Seriyi sürdürüp araya moralli girelim" dedi.

GUSTAVO CEZA SINIRINDA

Kanarya'ya Luiz Gustavo, ceza sınırında bulunuyor. Brezilyaı ön libero bu akşam da sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

SOSA KADRODAN ÇIKARILDI!

Kasık ağrıları bulunan dünkü idmanda da hissedince, çalışmayı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncu maç kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin toplam attığı 102 golüne, Konyaspor 42 gol atarak karşılık verdi.

Sarı lacivertliler, İ.H. Konyaspor ile ligde yaptığı 38 mücadelenin 30'unu kazandı, 5'ini kaybetti. Sadece 3 karşılaşma berabere bitti.

'da oynanan 19 mücadelenin 17'sinde galip gelen Kanarya oldu. . Konyaspor ise 'de tek galibiyetini 2016-2017'de 3-2'lik skorla elde etti.

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