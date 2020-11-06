Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku! Kadrodan çıkarıldı

Son dakika: 'de şoku! Kadrodan çıkarıldı

Son dakika... 'in 8. haftasında ile karşılaşacak olan 'de Arjantinli futbolcu Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 19:24 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 19:47
Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku! Kadrodan çıkarıldı

'in 8. haftasında yarın İttifak Holding 'u ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdüğü idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden 'nın, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Arjantinli oyuncu, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

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