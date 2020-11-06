Haberler Fenerbahçe Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması! "Arayacaklarını söylediler aramadılar"

Hasan 'dan açıklaması! "Arayacaklarını söylediler aramadılar"

'den A ekibi Lazio'ya olan 'nin transferinden yüzde 15'lik paya sahip olduklarını söyleyen Başkanı Hasan , sarı-lacivertli yönetimle görüştüğünü belirtti ve, "Bizi arayacaklarını söylediler, henüz aramadılar, biz de bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 15:58
Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması! "Arayacaklarını söylediler aramadılar"

Geçen sezon 'a 26 yaşındaki golcü için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen , 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rize ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla A ekibi Lazio'ya olan için Rizespor'a gelirinden yüzde 15 pay verecek. Tecrübeli oyuncunun satışından yüzde 15 kazanacak olan Çaykur Rizespor, Kosovalı futbolcunun Lazio'ya satılmasının ardından yaklaşık 1.5 milyon euro'yu kasasına koymayı bekliyor.

KARTAL: ÖDEME BEKLİYORUZ
Vedat Muriqi'nin transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı ile görüştüğü belirten Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan , "Bizi arayacaklarını söylediler, henüz aramadılar, biz de bekliyoruz. Az çok ne şartlarda gittiğini biliyoruz. 17.5 Milyon euro'ya satıldı. Sözleşme şartları çerçevesinde bize ödemeleri yapacaklardır. Yüzde 15 alacağımız var, bekliyoruz" dedi.

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