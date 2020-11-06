Emre Belözoğlu: Skorlar yanımızda

Süper Lig'de ilk 7 haftayı maç fazlasıyla namağlup lider kapatan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu sonuçlardan memnun olduklarını söyledi. Dünkü idman sırasında basın mensupları ile bir araya gelen Belözoğlu, "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2'nci yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanımızda, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek" dedi.



KÖTÜ SONUÇLAR DA OLACAK

Yapacak çok işleri olduğunu vurgulayan Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Henüz ligin başındayız. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. Sabırlı olup, takımımıza ve bizlere güvensinler. Bizim en büyük görevimiz Erol Hoca'ya yardım etmek. Tamamen Erol Hoca'nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz."

ÖMER FARUK ÇOK DEĞERLİ

Sözlerşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'la ilgili soruya da yanıt veren Emre Belözoğlu, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. O'nun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum" dedi.