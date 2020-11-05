Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Fenerbahçe'den Steven Caulker harekatı!

haberi: 'den harekatı!

Ara dönemi için hazırlıklarına başlayan , stoper mevkisine bir takviye yapmayı amaçlıyor. Buna göre hedefteki isimleri belirleyen sarı-lacivertlilerde , 'dan eski öğrencisi 'i ilk sıraya aldı. 28 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde başrolü oynayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 09:36 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 09:50
Transfer haberi: Fenerbahçe'den Steven Caulker harekatı!

'de şampiyonluğu hedefleyen ve sezon öncesinde 18 yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan 'de yönetim, şimdi de ara dönemine odaklandı. Maç fazlasıyla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, 4 maçta 5 gol yiyerek savunmasını henüz oturtamazken Kanarya'nın devre arasındaki ilk hamlesinin stoper transferi olacağı öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, 'un 'dan öğrencisi olan için harekete geçeceği öne sürüldü.

HAVA HAKİMİYETİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle devre arasında girişimlerin başlayacağı bildirildi. ekibi Steven Caulker'i sezon başında da Alanyaspor'dan istemiş, takas teklifinde bulunmuştu. Ancak anlaşma sağlanamamıştı. Hava hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çeken 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere 'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli futbolcu Tottenham ve 'da görev yaptı.


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