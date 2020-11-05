Transfer haberi: Fenerbahçe'den Steven Caulker harekatı!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve sezon öncesinde 18 yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de yönetim, şimdi de ara transfer dönemine odaklandı. Maç fazlasıyla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, 4 maçta 5 gol yiyerek savunmasını henüz oturtamazken Kanarya'nın devre arasındaki ilk hamlesinin stoper transferi olacağı öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker için harekete geçeceği öne sürüldü.

HAVA HAKİMİYETİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle devre arasında girişimlerin başlayacağı bildirildi. İstanbul ekibi Steven Caulker'i sezon başında da Alanyaspor'dan istemiş, takas teklifinde bulunmuştu. Ancak anlaşma sağlanamamıştı. Hava hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çeken 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli futbolcu Tottenham ve Liverpool'da görev yaptı.





