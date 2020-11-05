Son dakika | Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut corona virüsüne yakalandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oyuncusu Olcay Çakır Turgut, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.

MİLLİ TAKIM'DAN ÇIKARILDI

Corona virüsü testi pozitif çıkan Olcay Çakır Turgut, Kadın Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Sırbistan ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkartıldı. Covid-19 tanı testi pozitif olduğu tespit edilen ve bu nedenle kadrodan çıkartılan sporcumuza geçmiş olsun dileriz" ifadelerine yer verildi.