Ozan Tufan sezonu

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:31Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ilk 7 haftadaki performansıyla yeni transferlerin bile önüne geçmişti. Sarı-lacivertli oyuncu, birçok istatistikte kendi mevkisinde dünyanın en pahalı 4 starını da gölgede bıraktı. 25 yaşındaki orta saha, Bayern'de forma giyen Goretzka'dan sonra Pogba, Kante ve Arthur'dan fazla şut attı. Pogba'dan daha yüksek pas yüzdesi yakaladı. Adam geçme konusunda ise Arthur ve Goretzka ikilisinden daha iyi bir başarı sağladı. Top kesmede de Pogba ve Arthur'u solladı.