Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan sezonu

sezonu

göz kamaştıran ; Pogba, Kante, gibi üst düzey yıldızlardan bile iyi grafik çizdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:31 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Ozan Tufan sezonu
'de ilk 7 haftadaki performansıyla yeni transferlerin bile önüne geçmişti. Sarı-lacivertli oyuncu, birçok istatistikte kendi mevkisinde dünyanın en pahalı 4 starını da gölgede bıraktı. 25 yaşındaki orta saha, Bayern'de forma giyen 'dan sonra Pogba, Kante ve Arthur'dan fazla şut attı. Pogba'dan daha yüksek pas yüzdesi yakaladı. Adam geçme konusunda ise Arthur ve Goretzka ikilisinden daha iyi bir başarı sağladı. Top kesmede de Pogba ve Arthur'u solladı.
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