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'de hedef mükemmele ulaşmak: Durmak yok!

’da 11 pozisyondan 2 gol çıkmış, kaleye gelen ilk top gol olmuştu. Son vuruş çalışmalarına başlayan , hataları ise en aza indirecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:23 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de hedef mükemmele ulaşmak: Durmak yok!

'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen , koltukta kalıcı olmak istiyor. Parola ise; durmak yok! karşısında 11 net gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler bunların sadece 2'sini (1'i penaltı) değerlendirirken, kaleye gelen ilk top yine gol olmuştu. Basın toplantısında, "Bunlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz" diyen harekete geçti. Samandıra'da oyunculara son vuruş ve son pas çalışmaları yaptırılırken, savunmada da hataların minimuma indirilmesi amaçlanıyor.

TOLGA CİĞERCİ GRİP OLDU

Hedef; mükemmele ulaşmak ve maçları daha rahat+bol golle kazanmak. Öte yandan İH maçının hazırlıklarına devam edildi. 'nde yapılan çalışmaya gribal enfeksiyon geçirdiği açıklanan katılmadı. Forma rekabetinin dikkat çektiği antrenmanda koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Erol Bulut zaman zaman uyarılarda bulundu. Bireysel çalışmalarla gün noktalandı.

Özlenen rakamlar

* İlk 7 haftada 12 gol atan Fenerbahçe, 9 golde kalan İngiliz devi 'i geçti. * Maç başına 17 şutla 'i yakaladı. (16) ve Milan'ı (14.3) solladı. * Maç başına 5.9 isabeti şut atan sarılacivertliler, (5.6) ve 'yı (5.3) geride bıraktı. * Maç başına 51.7 topla oynama ile Arsenal (51.4) ve Lazio'yu (51.2) geçmeyi başardı. * Maç başına 83.1 isabetli pas yüzdesiyle (82.7) ve Leicester'ın (80.9) önünde yer aldı.

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