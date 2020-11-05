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'de 'nin performansından sonra Enner 'nın forma şansı zora girdi!

Yapılan 18 transferle alternatifi bol bir kadro oluşturan 'de tatlı bir telaş yaşıyor. 'nin sakatlığını atlatmasının gösterdiği performansla ilk 11'deki yerini alması beklenirken, olan Enner 'ya olacak. Bulut'un Ekvadorlu futbolcunun oyunundan memnun olduğu ancak, sağlıklı bir Perotti'yi direkt olarak sahaya sürmeyi planladığı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:24
Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin performansından sonra Enner Valencia'nın forma şansı zora girdi!

'nin Arjantinli yıldızı sakatlığını atlatmasının ardından sonradan girdiği maçında takımına galibiyeti getiren isim oldu. 32 yaşındaki oyuncunun milli aranın ardından ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

VALENCIA'NIN FORMA ŞANSI ZORA GİRDİ!
Hürriyet'in haberine göre, antrenmanlardaki hareketleriyle izleyenlere 'Sağlıklı bir Perotti hem Fenerbahçe'nin hem de bu ligin yıldızı olur' dedirten Arjantinli futbolcunun ilk 11'de başlamasıyla 'nın forma şansının zora gireceği tahmin ediliyor.

'un takımı hızlı öne çıkaran, kaleyi gördüğü yerde şut çeken ve istekle oynayan Enner Valencia'yı çok beğendiğini ancak Perotti'nin gelmesiyle tercihini Perotti'den yana kullanacağı tahmin ediliyor.

THIAM MUCİZELERE KALDI!
formasıyla geçen sezon 24 maçta 12 gol atan, mavi beyazlı takımın jestiyle Fenerbahçe'ye gelen, Antalyaspor'la oynanan hazırlık maçında 3 gol atan Mame Thiam'ın da artık ilk 11 şansı mucizelere kaldı. Perotti'nin de takıma katılmasıyla Thiam'ın ancak zorunlu hallerde ve kupa maçlarında forma giymesi bekleniyor.

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