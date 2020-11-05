Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin performansından sonra Enner Valencia'nın forma şansı zora girdi!

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sakatlığını atlatmasının ardından sonradan girdiği Antalyaspor maçında takımına galibiyeti getiren isim oldu. 32 yaşındaki oyuncunun milli aranın ardından ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

VALENCIA'NIN FORMA ŞANSI ZORA GİRDİ!

Hürriyet'in haberine göre, antrenmanlardaki hareketleriyle izleyenlere 'Sağlıklı bir Perotti hem Fenerbahçe'nin hem de bu ligin yıldızı olur' dedirten Arjantinli futbolcunun ilk 11'de başlamasıyla Valencia'nın forma şansının zora gireceği tahmin ediliyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un takımı hızlı öne çıkaran, kaleyi gördüğü yerde şut çeken ve istekle oynayan Enner Valencia'yı çok beğendiğini ancak Perotti'nin gelmesiyle tercihini Perotti'den yana kullanacağı tahmin ediliyor.

THIAM MUCİZELERE KALDI!

Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 24 maçta 12 gol atan, mavi beyazlı takımın jestiyle Fenerbahçe'ye gelen, Antalyaspor'la oynanan hazırlık maçında 3 gol atan Mame Thiam'ın da artık ilk 11 şansı mucizelere kaldı. Perotti'nin de takıma katılmasıyla Thiam'ın ancak zorunlu hallerde ve kupa maçlarında forma giymesi bekleniyor.