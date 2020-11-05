Fenerbahçe her yerde zirvede

Süper Lig’de maç fazlasıyla lider olan Fenerbahçe, Twitter’da da devleri geride bırakarak zirveye çıktı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:20Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe, Ekim ayında Twitter'da en fazla etkileşim alan futbol kulübü oldu. Depor Finanzas'ın yayımladığı araştırmada sarı-lacivertli kulüp, 12,1 milyon etkileşim ile ekim ayını zirvede tamamladı. Barcelona 11,9 milyon etkileşim ile ikinci olurken, Manchester United 9,58 milyon ile üçüncü, Flamengo 8,6 milyon ile dördüncü, Chelsea ise 8,32 milyon etkileşim ile 5. sırada yer aldı. Ligde maç fazlasıyla liderliğe yükselen Kanarya böylece sosyal medyadaki tırmanışını da sürdürdü. Yönetim, taraftarlara teşekkür etti.