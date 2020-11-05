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her yerde zirvede

’de maç fazlasıyla lider olan , Twitter’da da devleri geride bırakarak zirveye çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe her yerde zirvede
, Ekim ayında Twitter'da en fazla etkileşim alan futbol kulübü oldu. Depor Finanzas'ın yayımladığı araştırmada sarı-lacivertli kulüp, 12,1 milyon etkileşim ile ekim ayını zirvede tamamladı. 11,9 milyon etkileşim ile ikinci olurken, 9,58 milyon ile üçüncü, Flamengo 8,6 milyon ile dördüncü, ise 8,32 milyon etkileşim ile 5. sırada yer aldı. Ligde maç fazlasıyla liderliğe yükselen Kanarya böylece sosyal medyadaki tırmanışını da sürdürdü. Yönetim, taraftarlara teşekkür etti.
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