Fenerbahçe'de Erol Bulut Ersun Yanal'ı solladı!

Yeni kadrosu ve teknik direktörü ile sezona başlayan Fenerbahçe'de üst üste alınan galibiyetler taraftarı sevindirdi. Sarı-lacivertlilerde 45 yaşındaki çalıştırıcı Erol Bulut, takıma son şampiyonluğu yaşatan Ersun Yanal'ın istatistiklerini geride bıraktı.

Türkiye'nin haberine göre, Fenerbahçe güneşli günlere yelken açtı. Antalya deplasmanında kazanan sarı-lacivertliler maç fazlasıyla da olsa liderliğe yerleşti. İlk yedi haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan toplayan Erol Bulut ve oyuncuları, deplasmandaki üç maçta da fire vermeyerek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler bu performansla 1999-2000'den bu yana en iyi üçüncü sezon başlangıcına imza atmış oldu. 2009-10'da ilk 7 haftada topladığı 21 puanla tulum çıkaran Christoph Daum, 2004-05'te ise aynı periyodu 19 puanla tamamlamıştı.



ERSUN YANAL'I SOLLADI

Erol Bulut ise görevdeki ilk yılında 17 puana ulaşarak, 2005-06'da Daum'un, 2011-12'de Aykut Kocaman'ın yakaladığı dereceleri egale ederek son 9 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Bulut bu performansla son dönemde görev alan bütün seleflerini geride bırakırken Fenerbahçe'ye son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal'ı da solladı. Yanal'ın zaferle tamamladığı 2013-14'te sarı-lacivertliler ilk yedi haftayı 16 puanla kapatmıştı. Öte yandan Erol Hoca bu rakamlarla bir başka kulvarda da dereceye girmeyi başardı.

İLK BEŞİN İÇİNDE

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşaması hâlinde, bunu hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarmış ikinci isim olarak Aykut Kocaman'ın başarısına ortak olacak Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'dan sonra ilk senesinde ilk yedi maçı kaybetmeyen teknik adam oldu. Bulut, aynı zamanda 3 puanlı sistemde Veselinovic, Parreira, Daum ve Aykut Kocaman'la birlikte Fenerbahçe'de ilk yedi haftayı namağlup kapatan beşinci teknik direktör olarak kayıtlara geçti.