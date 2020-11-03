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Sezona tutuk başlayan Enner , son iki haftada çıkışa geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Valencia açıldı
Sezona tutuk başlayan Enner , son iki haftada çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında rakip fileleri havalandıran 'nin Ekvadorlu yıldızı, dünkü maçına da damga vurdu. Önemli fırsatlardan yararlanamayan tecrübeli futbolcu, 'ın golünde asisti yaparken, 81'de yerini Mert Hakan'a bıraktı.
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