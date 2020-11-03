Valencia açıldı

Sezona tutuk başlayan Enner Valencia, son iki haftada çıkışa geçti.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:48Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Sezona tutuk başlayan Enner Valencia, son iki haftada çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı, dünkü Antalyaspor maçına da damga vurdu. Önemli fırsatlardan yararlanamayan tecrübeli futbolcu, Ozan Tufan'ın golünde asisti yaparken, 81'de yerini Mert Hakan'a bıraktı.