Namağlup 4x4’lük lider

Süper Lig'de Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda Ozan Tufan ve penaltıdan Diego Perotti'nin attığı gollerle üç puana uzandı. Kanarya, doksan dakikada 3 kez de direğe takılırken attığından fazlasını kaçırdı. Ev sahibi ekipte Adis Jahovic, 45. dakikada Serdar Aziz'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



DEPLASMANDA 4 MAÇTA 10 PUAN

Deplasmanda 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti. Galibiyet serisini 4'e çıkaran sarı-lacivertliler, Göztepe maçı ertelenen Alanyaspor'u geçerek zirveye kuruldu. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Antalyaspor ise 8 puanda kaldı. Namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe 8. haftada cumartesi günü Kadıköy'de Konyaspor'u konuk edecek. Fraport TAV Antalyaspor ise aynı gün Kasımpaşa deplasmanına gidecek.



24 DAKİKADA TAM 7 POZİSYON

Kanarya, Antalyaspor'u ilk yarıda sahadan sildi. Sarı-lacivertli ekip ilk 24 dakikada tam 7 pozisyon bulurken, rakibine ise tek pozisyon vermedi. Valencia (2), Dimitris Pelkas, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Mbwana Samatta ve Luiz Gustavo'nun vuruşlarında top bir türlü kaleye girmedi



48-3!

fenerbahçe rakip ceza sahasında 48 kez topla buluşurken, Antalyaspor'a sadece 3 kez bu şansı verdi. Kanarya gol beklentisinde de 5.31 gibi müthiş bir rakam yakaladı. (Antalyaspor: 0.48)



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Sarı-lacivertliler 38 hafta sonra Süper Lig'de liderliğe yükseldi. En son geçen sezonun 2. haftasını lider kapatmıştı.