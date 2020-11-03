Haberler Fenerbahçe Namağlup 4x4’lük lider

Namağlup 4x4’lük lider

Sarı-lacivertliler, tek kale oynayıp dünyaları kaçırdığı maçta ve Perotti (P) ile kazanmasını bildi. 4’te 4 yapıp maç fazlasıyla lider oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Namağlup 4x4’lük lider

'de , Fraport 'u deplasmanda 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda ve penaltıdan Diego Perotti'nin attığı gollerle üç puana uzandı. Kanarya, doksan dakikada 3 kez de direğe takılırken attığından fazlasını kaçırdı. Ev sahibi ekipte Adis Jahovic, 45. dakikada 'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DEPLASMANDA 4 MAÇTA 10 PUAN
Deplasmanda 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti. Galibiyet serisini 4'e çıkaran sarı-lacivertliler, maçı ertelenen 'u geçerek zirveye kuruldu. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Antalyaspor ise 8 puanda kaldı. Namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe 8. haftada cumartesi günü 'de 'u konuk edecek. Fraport TAV Antalyaspor ise aynı gün deplasmanına gidecek.

24 DAKİKADA TAM 7 POZİSYON
Kanarya, Antalyaspor'u ilk yarıda sahadan sildi. Sarı-lacivertli ekip ilk 24 dakikada tam 7 pozisyon bulurken, rakibine ise tek pozisyon vermedi. Valencia (2), Dimitris Pelkas, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Mbwana Samatta ve Luiz Gustavo'nun vuruşlarında top bir türlü kaleye girmedi

48-3!
fenerbahçe rakip ceza sahasında 48 kez topla buluşurken, Antalyaspor'a sadece 3 kez bu şansı verdi. Kanarya gol beklentisinde de 5.31 gibi müthiş bir rakam yakaladı. (Antalyaspor: 0.48)

38
Sarı-lacivertliler 38 hafta sonra Süper Lig'de liderliğe yükseldi. En son geçen sezonun 2. haftasını lider kapatmıştı.

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