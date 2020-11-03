Hoşgeldin Perotti

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti, dün sahneye çıktı. İki haftalık sakatlık döneminin ardından Antalyaspor karşısında maç kadrosuna alınan Arjantinli futbolcu, kurtarıcı olarak girdiği mücadelede dengeleri değiştirdi. 62'de vatandaşı Jose Sosa'nın yerine oyuna giren Tangocu, karşılaşmaya hareketlilik getirdi. Hücum organizasyonlarında sorumluluk alan Perotti, isabetli pas yüzdesi ve şutlarıyla öne çıkmayı başardı.

İLK TEBRİK HOCASINDAN

Sahada kaldığı süre içinde klasını konuşturan Perotti, 84'te kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi, F.Bahçe'yi zirveye taşıyan 3 puanı aldırdı. Oyunda yer aldığı 28 dakikada 32 kez topla buluşan 32 yaşındaki futbolcu, yüzde 94.4 pas isabetiyle oynadı, girdiği 10 ikili mücadelenin de 6'sını kazandı. İlk maçında golle tanışan yıldız futbolcu, 1 top kapma ve 2 isabetli şutla karşılaşmayı tamamladı. Perotti'yi maç sonunda ilk tebrik eden isim de hocası Erol Bulut oldu.