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'de maçı hazırlıkları başladı

, 'in 8. haftasında 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 22:24
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding 'u konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Fraport TAV maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların bulunmadığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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