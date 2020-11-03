Haberler Fenerbahçe Direkler ağladı!

Direkler ağladı!

F.Bahçe, Pelkas, ve Gustavo ile 3 kez de direğe böyle takıldı. Gustavo’nun müthiş şutunda üst direk sallandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Direkler ağladı!
'da 'nin farka gitmesine direkler izin vermedi. 57. dakikada 'in ceza sahasına yaptığı ortaya Dimitris Pelkas altı pasta kafayı vurdu, yan direğe çarpan top kaleci Boffin'in ellerinde kaldı. 59'da Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği muhteşem şutta ise top üst direkten geri geldi. 82. dakikada ise bu kez direğe takılan isim oldu. Ekvadorlu oyuncunun şutunda savunmadan seken meşin yuvarlak bir kez daha üst direkten döndü. 7 maçta 7 kez direğe takılan Fenerbahçe, 'de bu alanda zirvede yer aldı.
BİZE ULAŞIN