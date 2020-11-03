Direkler ağladı!

F.Bahçe, Pelkas, Valencia ve Gustavo ile 3 kez de direğe böyle takıldı. Gustavo’nun müthiş şutunda üst direk sallandı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:19Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Antalya'da Fenerbahçe'nin farka gitmesine direkler izin vermedi. 57. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasına yaptığı ortaya Dimitris Pelkas altı pasta kafayı vurdu, yan direğe çarpan top kaleci Boffin'in ellerinde kaldı. 59'da Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği muhteşem şutta ise top üst direkten geri geldi. 82. dakikada ise bu kez Valencia direğe takılan isim oldu. Ekvadorlu oyuncunun şutunda savunmadan seken meşin yuvarlak bir kez daha üst direkten döndü. 7 maçta 7 kez direğe takılan Fenerbahçe, Süper Lig'de bu alanda zirvede yer aldı.