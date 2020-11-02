Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti ilk maçında golünü attı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sarı-lacivertlilerde en merak edilen isim ise Diego Perotti'ydi.

Yıldız futbolcu 62. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil oldu ve performansı ile göz doldurdu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Diego Perotti, zorlu karşılaşmanın skorunu tayin eden golü de attı. 83. dakikada rakiplerini çalımlarla eksilten yıldız futbolcu Bünyamin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Takımına penaltı kazandıran Perotti, topun başına geçti ve skoru 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu ile ilgili de sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu.