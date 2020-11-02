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'nin yeni transferi ilk maçında golünü attı

'in 7. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. İki kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi sarı lacivertliler 2-1 kazandı. Maça damga vuran isim ise oyuna 62. dakikada giren Perotti oldu. Yıldız futbolcu takıma 83. dakikada penaltı kazandırdı ve topun başına geçerek fileleri havalandırdı. Perotti Fenerbahçe'ye zorlu deplasmanda galibiyeti getiren isim oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 22:43
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti ilk maçında golünü attı

, 'in 7'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV 'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sarı-lacivertlilerde en merak edilen isim ise 'ydi.

Yıldız futbolcu 62. dakikada 'nın yerine oyuna dahil oldu ve performansı ile göz doldurdu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Diego Perotti, zorlu karşılaşmanın skorunu tayin eden golü de attı. 83. dakikada rakiplerini çalımlarla eksilten yıldız futbolcu Bünyamin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Takımına penaltı kazandıran Perotti, topun başına geçti ve skoru 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu ile ilgili de sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu.

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