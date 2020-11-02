Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan flaş sözler! "Serdar Aziz'i tercih ettim çünkü..."

'tan flaş sözler! "'i tercih ettim çünkü..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin teknik direktörü , 11'inde 'i neden Lemos yerine tercih ettiğini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:43
Erol Bulut'tan flaş sözler! "Serdar Aziz'i tercih ettim çünkü..."

teknik direktörü , karşısında savunma hattında Lemos'un yerine 'i tercih etmesini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin kaliteli futbolculardan kurulu olduğunu belirten Bulut, "Bizim takımda 25 tane kaliteli futbolcu var. Kimin oynamasından daha ziyade kimin bize ne kadar katkı sağlayacağı önemli. Serdar'ı bugün Tisserand ile beraber tercih ettik" dedi.

Antalyaspor'u da yorumlayan Bulut, "Güzel gidiyoruz, Antalyaspor'un eksikleri var ama biz rakibimizi hafife almıyoruz. İlk saniyeden itibaren konsantre olmamız gerekiyor. Bu tarz takımlara karşı her zaman daha fazla dikkatli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

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