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maçı sonrasında konuştu: Hayalimi gerçekleştirdim

Süper lig'in 7. haftasında deplasmanda 'u 2-1'lik skorla devirdi. Sarı-lacivertli forma altında ilk maçına çıkan ve güzel oyununu bir gol ile  taçlandıran yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:43
Diego Perotti Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu: Hayalimi gerçekleştirdim

forması altında ilk maçına çıkan ve ilk golünü atan , maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İlk maçında attığı ilk gol hakkında konuşan Perotti, "Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız" dedi.

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Perotti, "Pozisyon olduğunda atabileceğimi hissettim. Özgüvenle geldim. Takıma yeni gelen biriyim. Arkadaşlarım da penaltıyı atmam için kenara çekildiler. Teşekkür ediyorum. Bana bıraktılar. Bunu hissettiğim için özgüvenliydim" şeklnde konuştu.

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