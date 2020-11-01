Emre Belözoğlu: Başarı için bir nefer olacağım

Fenerbaheç Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Azerbaycan'da CBC Sport'un canlı yayınına telefonla katılarak açıklamalarda bulundu. "Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir. İnşallah Karabağ bir an önce kurtulur. Dualarımızla yanındayız" diyen Belözoğlu, yeni göreviyle ilgili, "En büyük hayalim Fenerbahçe'nin başarılı olması. Evlatlarımızın burada başarılı olduktan sonra Avrupa'da Türkiye'yi temsil edebilmesi. Sportif direktör olarak en büyük hedefim bu" ifadelerini kullandı.





İMZA FORMALİTE

Sarı-lacivertli camiaya bağlılığının bir imza ile ölçülemeyeceğini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Biz ilk günden itibaren başkanımızla beraber çalıştık. Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım, bunu başkanımız da biliyordu. En son transfer dönemi bittikten sonra imza atacağımızı aramızda konuşmuştuk. O gün de formalite bir imza atıldı. Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden imzamı sezon biter bitmez atmıştım" diye konuştu.



KOLAY OLMADI

Futboldan kopmanın kendisi için kolay olmadığını kaydeden Belözoğlu, "Son sene hem pandeminin olması ve biraz da takımımızın iyi gitmemesi, beni yönetimsel bir görev alma konusunda motive etti. Şu anki konumumundan memnunum. En büyük amacım Fenerbahçe'nin başarısı için bir nefer olmak. Scout ekibinde Azerbaycan'dan sorumlu arkadaşlarımız var, raporlar geliyor, her zaman gözümüz orada da olacak" dedi.