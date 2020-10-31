Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Fenerbahçe'de gündem yeniden Juan Jesus!

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'nin aşkı yeniden alevlendi. Hücum hattında çeşitliliği bol bir kadro kuran sarı-lacivertliler, ocak ayında savunma bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Mauricio Lemos'un istenilen düzeye gelememesi sebebiyle arayışlara şimdiden başlayan Kanarya, Roma'daki sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Juan Jesus için devre arasında tüm şartları zorlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:06
Transfer haberi: Fenerbahçe'de gündem yeniden Juan Jesus!

Yaz döneminin şampiyonu devre arasında da ayağını gazdan çekmeyecek. Lige flaş bir başlangıç yapan ve 14 puanla 'un ardında ikinci sırada yer alan ve hücum hattı ile dikkat çeken sarı-lacivertlilerin Ocak ayında savunma hattını daha da güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Kanarya, yaz transfer döneminde transfer etmek için uğraştığı Roma'dan için girişimde bulunmayı planlıyor. 29 yaşındaki stoperin sözleşmesi Haziran ayında sona ererken Fenerbahçe'nin uygun bir bonservis bedeli ile oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği bildirildi.



LEMOS VE SERDAR İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
Sezon başında transfer edilen Lemos'un bir türlü istenen düzeye gelememesi 'in de eski formundan uzak oluşu sebebi Jesus transferinin gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak. 5 sezondur Roma forması giyen Juan Jesus, Temmuz ayında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi 'ın da transfer gündemine gelmiş ancak beklenen anlaşma gerçekleşmemişti.

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