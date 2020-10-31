Transfer haberi: Fenerbahçe'de gündem yeniden Juan Jesus!

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe devre arasında da ayağını gazdan çekmeyecek. Lige flaş bir başlangıç yapan ve 14 puanla Alanyaspor'un ardında ikinci sırada yer alan ve hücum hattı ile dikkat çeken sarı-lacivertlilerin Ocak ayında savunma hattını daha da güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.



Yeni Asır'ın haberine göre, Kanarya, yaz transfer döneminde transfer etmek için uğraştığı Roma'dan Juan Jesus için girişimde bulunmayı planlıyor. 29 yaşındaki stoperin sözleşmesi Haziran ayında sona ererken Fenerbahçe'nin uygun bir bonservis bedeli ile oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği bildirildi.







LEMOS VE SERDAR İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

Sezon başında transfer edilen Lemos'un bir türlü istenen düzeye gelememesi Serdar Aziz'in de eski formundan uzak oluşu sebebi Jesus transferinin gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak. 5 sezondur Roma forması giyen Juan Jesus, Temmuz ayında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmiş ancak beklenen anlaşma gerçekleşmemişti.