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Rol model Gustavo

Bu sezona da müthiş başlayan orta sahada takımın en büyük güvencesi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:09 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Rol model Gustavo

Bu sezona da müthiş başlayan orta sahada takımın en büyük güvencesi... Brezilyalı yıldız sahadaki performansının yanı sıra antrenmanlardaki çalışkanlığı ve saha dışındaki tavırlarıyla da teknik heyet tarafından örnek gösteriliyor. Sambacı önceki gün yaptığı basın toplantısındaki, "Yoğun antrenmanları seviyorum. Rakiplere saygı duymalıyız. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül'dür" sözleri ile bir kez daha alkış topladı. Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldızın 2023'e kadar ile sözleşmesi bulunuyor.

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