Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Caner Erkin rekor istiyor!

'de rekor istiyor!

İlk 6 haftada 3 asist yapan Caner’in hedefi formasıyla 2013-14’te ligde elde ettiği 14 asistlik müthiş performansı geçmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 21:31 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Caner Erkin rekor istiyor!

Dört sezonluk ayrılığın ardından 'ye geri dönen bu sezon takımının en önemli kozu oldu. 32 yaşındaki futbolcu ligde ilk 6 haftada 3 asiste imza atarken, 18 de kilit pası verdi. Müthiş bir start veren Caner'in performansı 2013-14 sezonunu akıllara getirdi. Tecrübeli bek o sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 30 maçta 3 gol atarken tam 14 asist gerçekleştirdi. Ajansspor'un haberine göre 6'ncı hafta itibarıyla Fenerbahçe'de asist olarak en iyi 3. dönemini yaşayan Caner bu grafiğini sürdürmesi halinde kendi rekorunu kırabilecek. Erkin, 2010- 16 arasında forma giydiği Fenerbahçe'de Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da oynadığı 219 maçta toplamda ise 16 gol+51 asistlik performans sergilemişti.


Caner'in Süper Lig'de sarı-lacivertli forma altındaki asist sayıları:

SEZON ASİST
2010/11 3 asist
2011/12 4 asist
2012/13 5 asist
2013/14 14 asist
2014/15 8 asist
2015/16 2 asist
2020-21 3 asist

BİZE ULAŞIN