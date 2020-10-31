Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 5'te 5 ile zirveye çıkmak istiyor!

5'te 5 ile zirveye çıkmak istiyor!

Ligde son 3 maçını kazanan , milli aradan önceki antalya ve Konya sınavlarından da 3 puanla ayrılıp yükselişini taçlandırmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe 5'te 5 ile zirveye çıkmak istiyor!

Fraport TAV maçının hazırlıklarını sürdüren 'de artık planlar liderlik üzerine yapılıyor. Hedef önce pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor'u ardından 'de 'u devirmek. İki maç da kazanılırsa galibiyet serisi 5'e çıkacak. 'un ile yapacağı maçın ertelenmesiyle bu hafta da maç fazlasıyla liderlik şansı doğdu. Ancak teknik heyet milli araya kadar kayıp istemiyor ve işini sağlama almayı planlıyor.


GÜZEL GİDİŞATI BOZMAYALIM
Erol Bulut, "İlk 6 haftaya baktığımızda güzel bir gidişat var. Ufak tefek eksikliklerimiz var. Bunları da gidermeye çalışıyoruz. Üzerine koyarak gidiyoruz. Önümüzde bir Antalyas maçı, sonrasında Konya maçı var. Ardından milli maç arası gelecek. Bu iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak hedefimiz. Aradan sonra ise biraz daha üzerine koymuş bir Fenerbahçe'yi herkese göstermek istiyoruz" diye konuştu.

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