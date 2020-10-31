Fenerbahçe 5'te 5 ile zirveye çıkmak istiyor!

Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de artık planlar liderlik üzerine yapılıyor. Hedef önce pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor'u ardından Kadıköy'de Konyaspor'u devirmek. İki maç da kazanılırsa galibiyet serisi 5'e çıkacak. Alanyaspor'un Göztepe ile yapacağı maçın ertelenmesiyle bu hafta da maç fazlasıyla liderlik şansı doğdu. Ancak teknik heyet milli araya kadar kayıp istemiyor ve işini sağlama almayı planlıyor.



GÜZEL GİDİŞATI BOZMAYALIM

Erol Bulut, "İlk 6 haftaya baktığımızda güzel bir gidişat var. Ufak tefek eksikliklerimiz var. Bunları da gidermeye çalışıyoruz. Üzerine koyarak gidiyoruz. Önümüzde bir Antalyas maçı, sonrasında Konya maçı var. Ardından milli maç arası gelecek. Bu iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak hedefimiz. Aradan sonra ise biraz daha üzerine koymuş bir Fenerbahçe'yi herkese göstermek istiyoruz" diye konuştu.