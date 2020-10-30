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yeni Emre’ler

"En büyük hayalim çocuklarına forma giydirmek" diyen , F.Bahçe altyapısına Avrupai bir sistem kurmayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:49 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Hedef yeni Emre’ler
'de resmen göreve başlayan sportif direktör en büyük hayalinin çocuklarına çubukluyu giydirmek olduğunu açıklamıştı. sürecinin sona ermesi ve takımda işlerin rayına girmesiyle Belözoğlu bundan sonra mesaisinin önemli bir bölümünü altyapıya ayıracak. İmza töreninde U-17 ve U-19 takımlarını Dereağzı'ndan 'ya taşıyacaklarının müjdesini veren Belözoğlu, 'da ve 'de edindiği tecrübeler ışığında Fenerbahçe Altyapısı'nda Avrupa bir sistem kuracak. Samandıra'da yapılacak yeni kampüste her türlü teknik donanım bulunacak. Antrenmanlar en üst düzey kulüplerdeki gibi yapılacak. Genç oyuncular, yıldızlarla bir arada, onları görerek yetişecek. yeni Emre'ler, Merih'ler, Ömer Faruk'lar çıkarıp, F.Bahçe A Takım'ına vermek.
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