Haberler Fenerbahçe Son dakika: Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu açıkladı!

Son dakika: Beyaz 'den ayrılıyor mu? açıkladı!

Son dakika haberi: 'de sportif direktörlük görevine getirilen , genç yıldız adayı Beyaz'ın geleceği hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Belözoğlu, "Ömer Faruk'la ilgili bir süreç var, 15-20 güne kadar hızlanacak. Ailesi ve menajeriyle görüştük." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 16:05 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 16:34
Son dakika: Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu açıkladı!

'nin çiçeği burnunda sportif direktörü , Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Beyaz hakkında da önemli bir açıklamada bulundu. Belözoğlu, 17 yaşındaki genç yıldız adayıyla ilgili çok yakında yeni gelişmeler yaşanacağını söyledi.

"AİLESİ VE MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜK"

Belözoğlu, "Ömer Faruk'la ilgili bir süreç var, 15-20 güne kadar hızlanacak. Ailesi ve menajeriyle görüştük. Bizden beklentileri var, bizim de ondan beklentilerimiz var. Ona verilen değer, bugüne kadar hiçbir gence verilmedi. İnşallah çok büyük bir oyuncu olacak" dedi.

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