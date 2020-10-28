Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sportif direktörlük görevine getirildi

Son dakika: 'de sportif direktörlük görevine getirildi

Son dakika haberi: , geçtiğimiz sezon futbolu bırakan 'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı. Belözoğlu, 'nda düzenlenen törende, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:16 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:16
Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sportif direktörlük görevine getirildi

Kulübü, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan 'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı. Belözoğlu, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan ve tüm transferlerde başrol oynayan deneyimli adamının yeni görevi, 'nda düzenlenen törenle açıklandı.

"NE TAKDİR EDERSENİZ KABULÜMDÜR"

Basın toplantısında ilk olarak sözü alan Başkan Ali Koç, Belözoğlu'nun yeni görevini şu sözlerle duyurdu:

"Emre Belözoğlu yeni sportif direktörümüzdür. Emre Belözoğlu ile sözleşme şartlarını konuşmadık, 'Ne takdir ederseniz kabulümdür' dedi, açık çek verdi. Emre gerçek bir Mohikan. Söz konusu Fenerbahçe olunca Emre limit tanımaz."

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