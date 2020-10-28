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taraftarını heyecanlandıran sözler! "Alex, Emre ve Volkan..."

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin taraftar uygulamasının tanıtıldığı törende konuşan kulüp başkanı , kulübün eski yıldızlarından Alex, ve için jübile maçı organize edebileceklerinin sinyallerini verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:35
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran sözler! "Alex, Emre ve Volkan..."

Kulübü, taraftarların kullanımına sunduğu yeni uygulaması Mohikan'ı tanıttı. Lansmanda konuşan kulüp başkanı , önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç, sarı-lacivertli takımın eski yıldızlarından Alex de Souza ile ve için bu yaz eski futbolcuların da katılımıyla bir jübile maçı organize edebileceklerini duyurdu.

Ali Koç bu düşüncesini, "Belki de bu yaz Emre-Volkan karması Alex karmasına karşı stadımızda maç yapacak ve bunu sadece tribündekilerle, Youtube'dakiler izleyebilecek. Böyle bir düşüncemiz var" ifadeleriyle açıkladı.

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