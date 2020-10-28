Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran sözler! "Alex, Emre ve Volkan..."

Fenerbahçe Kulübü, taraftarların kullanımına sunduğu yeni uygulaması Mohikan'ı tanıttı. Lansmanda konuşan kulüp başkanı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç, sarı-lacivertli takımın eski yıldızlarından Alex de Souza ile Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu için bu yaz eski futbolcuların da katılımıyla bir jübile maçı organize edebileceklerini duyurdu.

Ali Koç bu düşüncesini, "Belki de bu yaz Emre-Volkan karması Alex karmasına karşı stadımızda maç yapacak ve bunu sadece tribündekilerle, Youtube'dakiler izleyebilecek. Böyle bir düşüncemiz var" ifadeleriyle açıkladı.