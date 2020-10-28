Haberler Fenerbahçe Erol Bulut ile Volkan Demirel'den ilginç diyalog! "İyi ki kemiklerimi kırmadın" | Son dakika Fenerbahçe haberleri

ile 'den ilginç diyalog! "İyi ki kemiklerimi kırmadın" | Son dakika haberleri

'nin 'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada atılan bir gol sonrası ile yaşadığı anı anlatan yardımcı antrenör ,  "Erol hocamla konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:59
Erol Bulut ile Volkan Demirel'den ilginç diyalog! "İyi ki kemiklerimi kırmadın" | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Yardımcı Antrenörü , sarı-lacivertli kulübün mobil uygulaması Mohikan'ın tanıtım gecesinde konuştu.

maçı esnasında ile yaşadığı bir anı anlatan Demirel, "Erol hocamla bugün konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana. 'Yok hocam sevgiden bunlar, zarar gelmez' dedim. İnşallah bu sevinci sezon sonu şampiyon olunca da yaşarız." dedi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan genç antrenör, "Fenerbahçe forması altında üzülmek de güzel ama Fenerbahçe formasıyla şampiyon olmak bambaşka bir boyut. Her şeyden güzel." diye konuştu.

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