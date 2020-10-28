Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması! | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'ndan açıklaması! | Son dakika haberleri

Son dakika haberi: 'de sporitf direktörlük görevine getirilen , imza töreninde 'ı da unutmadı. Belözoğlu, kendi sözlerinin yer aldığı videoda, "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:01
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması! | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'de sporitf direktörlük görevine getirilen , imza töreninde 'ı da unutmadı. Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın önemli bir yere sahip olduğunu belirtirken, eski kulübüne teşekkür etti.

Belözoğlu, kendi sözlerinin yer aldığı videoda, "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim" ifadesini kullandı.

Belözoğlu, 1996-2001 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da yıldızını parlatıp, Inter'e transfer olmuştu.

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