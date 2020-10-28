Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması! | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de sporitf direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, imza töreninde Galatasaray'ı da unutmadı. Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın önemli bir yere sahip olduğunu belirtirken, eski kulübüne teşekkür etti.

Belözoğlu, kendi sözlerinin yer aldığı videoda, "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim" ifadesini kullandı.

Belözoğlu, 1996-2001 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da yıldızını parlatıp, Inter'e transfer olmuştu.