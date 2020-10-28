Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut! | Son dakika Fenerbahçe haberleri

: Samandıra'da bizim liderimiz ! | Son dakika haberleri

Son dakika haberi: 'de sportif direktörlük görevinde getirilen , Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde 'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Samandıra'da tek patronun Erol Bulut olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Ben kulübede olmayacağım, Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:55
Emre Belözoğlu: Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut! | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'de sportif direktörlük görevine getirilen , kendisi için düzenlenen imza töreninde birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Samandıra 'nde tek sorumlunun olduğunu belirten Belözoğlu, "Ben kulübede olmayacağım, samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut" dedi.

"TRANSFER ŞAMPİYON YAPMIYOR"
Sarı-lacivertli takımın bu sezon yaptığı transferlerde büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu, bu konuyla ilgili ise, "Doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe önümüzdeki senelerde daha güçlü olacak. , şampiyon yapmıyor. Planlamamızı şu an için belki senelik yapıyoruz ama bunu 5-10 sene devam ettirerek yapacağız." ifadesini kullandı.

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