Başlangıç notu: Pekiyi

Trabzonspor karşısında yaptığı hamlelerle maçı çeviren, namağlup 14 puana ulaşan Bulut ‘soru işaretlerini’ sildi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:32Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Başkan seçildikten sonra 2 yılda 4 teknik direktör değiştiren (Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal ve Tahir Karapınar) Ali Koç, sezon başında takımı bu kez Erol Bulut'a teslim etmişti. Teknik ekibe de Aurelio ile Volkan Demirel eklenip, Emre Belözoğlu da sportif direktörlüğe getirildi. Camiayı tanıyan eski yıldızlardan oluşturulan kimya tutmuş görünüyor. Erol Bulut ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayarak parlak bir başlangıç yaptı. Trabzonspor maçındaki oyuncu değişiklikleri tam not aldı. Özellikle devredeki Cisse hamlesi galibiyeti getirdi. Namağlup yola devam ediyor. Ortak temenni bu gidişatın sürmesi ve özlenen şampiyonluğun bu sezon gelmesi...