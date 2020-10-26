Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması! Yeni görevi...

Son dakika: 'den açıklaması! Yeni görevi...

Son dakika haberi: Sarı lacivertliler, 28 Ekim Çarşamba günü 'nun yeni görevinin açıklanacağını ve imza töreninin yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:07
Son dakika: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması! Yeni görevi...

Kulübünde 'nun yeni görevi, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut'un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00'te, Erol Bulut'un basın toplantısının ise saat 16.00'da Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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