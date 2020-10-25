Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan oyuncularına galibiyet emri!

'tan oyuncularına galibiyet emri!

, derbisi öncesi öğrencilerine galibiyet emri verdi. Başarılı teknik adam, "Lige iyi başladık. 'u da kayıpsız geçersek ilk kritik eşiği aşarız, şampiyonluk yarışında önümüz açılır" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Erol Bulut'tan oyuncularına galibiyet emri!

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam 'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Teknik patron öğrencileri ile yaptığı toplantıda 3 puanın önemine dikkat çekerken, "Lige iyi başladık. 'u da yenersek ilk kritik eşiği aşarız, önümüz açılır. Bu fırsatı kaçırmayalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ligde şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kanarya kazanırsa 3'te 3 yapacak.

GÖNÜL&LEMOS 11'E
Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan takımda sarı kart cezası biten Lemos ile sakatlığı geçen maç kadrosuna dahil edildi. İki oyuncunun ve Sangare'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkması bekleniyor. Henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra Nabil Dirar ve sırt üstü düştüğü için sıkıntı yaşayan Ferdi Kadıoğlu ise forma giyemeyecek. Pazubandı Luiz Gustavo takacak. Yeni transfer Pelkas ilk kez 'de çimlere ayak basacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Ozan, Gustavo, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet, Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Afobe

37
İki takım ligde 94 kez karşılaştı. 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı.

7
Fener evindeki son 23 lig maçında Trabzon'a yenilmedi (12G/11B). 7 maçtır ise kazanamıyor (5B/2M).

BİZE ULAŞIN