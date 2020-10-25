Erol Bulut'tan oyuncularına galibiyet emri!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Teknik patron Erol Bulut öğrencileri ile yaptığı toplantıda 3 puanın önemine dikkat çekerken, "Lige iyi başladık. Trabzon'u da yenersek ilk kritik eşiği aşarız, önümüz açılır. Bu fırsatı kaçırmayalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ligde şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kanarya kazanırsa 3'te 3 yapacak.

GÖNÜL&LEMOS 11'E

Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan takımda sarı kart cezası biten Lemos ile sakatlığı geçen Gökhan Gönül maç kadrosuna dahil edildi. İki oyuncunun Serdar Aziz ve Sangare'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkması bekleniyor. Henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra Nabil Dirar ve sırt üstü düştüğü için sıkıntı yaşayan Ferdi Kadıoğlu ise forma giyemeyecek. Pazubandı Luiz Gustavo takacak. Yeni transfer Pelkas ilk kez Kadıköy'de çimlere ayak basacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Ozan, Gustavo, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet, Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Afobe

37

İki takım ligde 94 kez karşılaştı. Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı.

7

Fener evindeki son 23 lig maçında Trabzon'a yenilmedi (12G/11B). 7 maçtır ise kazanamıyor (5B/2M).