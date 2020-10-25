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Teknik Direktörü : Soyunma odasında birkaç sözümüz takımı kendine getirdi

'in 6. haftasındaki derbide , Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan sarı-lacivertliler, çok iyi başladığı bulduğu üst üste gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , geri dönüşün sırrını açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 21:31 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 22:05
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Soyunma odasında birkaç sözümüz takımı kendine getirdi

Teknik Direktörü , karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

İşte o açıklamalar...
"Maça iyi başladık, baskılı başladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yediğimiz gol kendi oyuncularımızın hatasıydı, ilk yarıda istediğimiz baskıyı ortaya koyamadık. İkinci yarı yaptığımız direk değişiklik maçı etkiledi, direk hücumu düşündük."

"BİRKAÇ SÖZÜMÜZ TAKIMI KENDİNE GETİRDİ"
"Devre arasında soyunma odasında birkaç cümle kullandık, takım olarak hareket etmemiz gerektiğini futbolculara anlattık. Birlikte bu işi başarırız, birliktelik bize galibiyeti getirdi."

"1. golü attık, 2. golü istedik attık, 3. golü bulduk, 4. golü de istedik ama son vuruşlarda yapamadık. Futbolcularımız elimizden geleni yapacak, yaptığımız hatalar var ama önümüzdeki haftalarda hatalarımızı düzelteceğiz."

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