Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Soyunma odasında birkaç sözümüz takımı kendine getirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından konuştu.



İşte o açıklamalar...

"Maça iyi başladık, baskılı başladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yediğimiz gol kendi oyuncularımızın hatasıydı, ilk yarıda istediğimiz baskıyı ortaya koyamadık. İkinci yarı yaptığımız direk değişiklik maçı etkiledi, direk hücumu düşündük."

"BİRKAÇ SÖZÜMÜZ TAKIMI KENDİNE GETİRDİ"

"Devre arasında soyunma odasında birkaç cümle kullandık, takım olarak hareket etmemiz gerektiğini futbolculara anlattık. Birlikte bu işi başarırız, birliktelik bize galibiyeti getirdi."

"1. golü attık, 2. golü istedik attık, 3. golü bulduk, 4. golü de istedik ama son vuruşlarda yapamadık. Futbolcularımız elimizden geleni yapacak, yaptığımız hatalar var ama önümüzdeki haftalarda hatalarımızı düzelteceğiz."