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'de 'un sürpriz kozu Dimitris !

formasıyla ilk maçında filelerini havalandıran yıldız Dimitris , karşısında da ceza alanına yakın oynayacak, sert şutlarıyla gol arayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 23:32 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un sürpriz kozu Dimitris Pelkas!

kariyerine golle başlayan Dimitris , yarınki maçında da önemli görev üstlenecek. maestro, geçtiğimiz hafta ilk kez forma giydiği deplasmandaki sınavında 70 dakika sahada kalırken futbolu ile beğeni toplamıştı. Tekniği, oyun zekası ve sert şutları ile göz dolduran oyuncu, 51'inci dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirip galibiyeti perçinlemişti. Pelkas yarınki mücadele de teknik direktör 'un sürpriz gol ayağı olacak.

KAZANMAYA ODAKLANDIK
Yine sol kanatta forma giyecek olan 26 yaşındaki oyuncu, ataklarda ceza sahasına girip Samatta'ya destek verecek, seken topları değerlendirmeye çalışacak. Ayrıca oyun içinde içeri kat ederek uzaktan şutlarla gol arayacak. Pelkas, daha önce yaptığı açıklamada 'de bu maçların önemini bildiğini belirterek, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk defa stadımıza çıkacağım. Benim için ayrı bir tecrübe olacak. Kazanmaya odaklandık. Hedefimiz şampiyonluk" demişti.

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