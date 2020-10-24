Fenerbahçe'de Diego Perotti 5’e 2’de

Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah yapılan antrenmanda oyuncular ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları ile çif kale maç yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Yeni transfer Diego Perotti de antrenmanın ilk bölümüne katıldı. 5'e 2'e top kapma çalışmasında yer alan Arjantinli yıldızın önümüzdeki hafta forma giyecek düzeye gelmesi bekleniyor. Ferdi ise yine kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Takım bugün son idmanı gerçekleştirip ardından tesislerde kampa girecek.



'TANZANYA BOĞASI' HIRS KÜPÜ

Kadıköy'deki ilk maçında 2 gol atan Samatta, Trabzon'a da iddialı bileniyor. Tanzanyalı'nın dün bir kafa şutunda terleri objektiflere böyle takıldı.