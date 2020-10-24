Fenerbahçe - Trabzonspor maçını 113 taraftar izleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu müsabakalara locaların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınması kararı vermişti. Bu karar doğrultusunda Trabzonspor maçında sınırlı sayıda sarı-lacivertli taraftar da tribünde yerlerini alacak. Bu sezon ilk kez seyircili maça çıkacak Kanarya'da yönetim yarınki mücadelede geçerli loca fiyatlarını açıkladı. Kişi başı bilet 3 bin 400 TL'den (Loca içi) başlıyor. Tek bir locanın tamamını almak isteyenler içinse en ucuz fiyat 34 bin TL olarak belirlendi. Tüm locaların satılması halinde Ülker Stadı'nda yarın akşam 113 Fenerbahçe taraftarı bulunacak.