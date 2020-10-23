Hesap zamanı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 4 yıldır yenemiyor. İki takım arasında oynanan son 7 lig maçından 5'i berabere biterken, 2'sini bordo-mavililer kazandı. Son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla elde eden Fenerbahçe, zinciri pazar günü kırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin son zaferinde golleri Fernandao (Pen.) Moussa Sow ve Jeremain Lens atmıştı.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Kanarya, dev maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Göztepe maçında sırt üstü düşen Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı.



