Haberler Fenerbahçe Hesap zamanı

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, 'de 'u 4 yıldır yenemiyor. İki takım arasında oynanan son 7 lig maçından 5'i berabere biterken, 2'sini bordo-mavililer kazandı. Son galibiyetini 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla elde eden Fenerbahçe, zinciri pazar günü kırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Hesap zamanı

, 'de 'u 4 yıldır yenemiyor. İki takım arasında oynanan son 7 lig maçından 5'i berabere biterken, 2'sini bordo-mavililer kazandı. Son galibiyetini 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla elde eden Fenerbahçe, zinciri pazar günü kırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin son zaferinde golleri Fernandao (Pen.) ve atmıştı.

TAKTİK ÇALIŞTILAR
Kanarya, dev maçın hazırlıklarına devam etti. 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. maçında sırt üstü düşen Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı.


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